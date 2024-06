Auf dem Neu-Ulmer IT-Campus im Wiley geht's jetzt los

Plus Die Firma Bechtle schafft in Neu-Ulm zwischen Dietrich-Theater und Hochschule mindestens 300 Arbeitsplätze. Noch mehr sollen folgen auf dem Katherine-Johnson-Campus.

Jede Firma darf nicht ihre Zelte auf dem neuen Katherine-Johnson-Campus aufschlagen. Das macht Neu-Ulms OB Katrin Albsteiger beim Spatenstich zur ersten Ansiedlung auf dem nach einer US-Mathematikerin benannten Gelände, deren Berechnungen letztlich den ersten bemannten Flug zum Mond ermöglichten. Ganz hoch hinaus will die Stadt mit ihren Plänen.

Für alle sichtbar entstehe an diesem zentralen Gelände zwischen B10 und Memminger Straße ein wichtiges Stück Stadtentwicklung. Der Standort war bis 1991 ein Teil der US-Kaserne. Die Ex-Kasernen hier wurden zuletzt als Wohnheime für Studenten und Asylbewerber, eine richtige Identität entwickelte das Quartier mit den zuletzt bunt angemalten Wohnblocks aber nicht.