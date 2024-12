Ausfahrt verpasst: Mann fährt rückwärts auf dem Seitenstreifen der Autobahn

Sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hat der Fahrer eines Kleinbusses auf der A7 bei der Anschlussstelle Nersingen. Am Montagnachmittag entdeckten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg den Bus, der auf dem Seitenstreifen rückwärts fuhr. Die Polizisten stoppten den Fahrer abseits der Autobahn. Der 58-jährige Kroate gab an, eine Ausfahrt verpasst zu haben. Anstatt bei der nächsten Ausfahrt zu wenden, fuhr er kurzerhand etwa 200 Meter auf dem Seitenstreifen zurück.

Der Autofahrer musste laut Polizei eine Sicherheitsleistung erbringen

Die Beamten unterbanden das Fehlverhalten sofort, ordneten eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich an und belehrten den Fahrer über die Verkehrsregeln auf der Autobahn. (AZ)