Neu-Ulm

vor 51 Min.

Auto gerät an der Ringstraße ins Schleudern: 57.000 Euro Schaden

An der Ringstraße in Neu-Ulm ist ein Auto ins Schleudern geraten. Es kam zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

Am Kreisverkehr an der Ringstraße in Neu-Ulm gerät ein Auto ins Schleudern. Drei geparkte Fahrzeuge werden in der Folge beschädigt.