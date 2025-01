Auto und Lkw krachen bei Offenhausen zusammen: Fahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagmittag zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Pfuhl und Offenhausen ist ein 64-jähriger Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. Eine 87-Jährige missachtete nach Polizeiangaben wohl die Vorfahrt des Lkw an der Kreuzung der Kammer-Krummen-Straße mit der Offenbachstraße.

Demnach war die Frau die Kammer-Krummen-Straße in nördliche Richtung unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Offenbachstraße abbiegen. Dabei nahm sie dem 64-jährigen Lkw-Fahrer die Vorfahrt. Der war auf der Kammer-Krummen-Straße in südliche Richtung unterwegs.

Durch die Kollision wurde das Auto der 87-Jährigen umgelenkt und fuhr gegen einen Ampelmasten. An ihrem Pkw lösten die Airbags aus und das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Verletzungen erlitt die Frau nicht. Der Lkw-Fahrer wurde hingegen leicht verletzt. Vom Rettungsdienst musste er aber nicht versorgt werden. Gegen die Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Schaden an der Ampel wird auf etwa 2000 Euro beziffert. (AZ)