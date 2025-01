Auto verlässt Ausfahrt: Mann mit Motorroller bremst und stürzt im Starkfeld

Der Fahrer eines Kleinkraftrades ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Neu-Ulm leicht verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben in der Straße Im Starkfeld in westlicher Richtung unterwegs, als ein 72-jähriger Autofahrer aus einer Ausfahrt in die Straße einfuhr. Der Senior bemerkte den Motorroller zu spät und kam erst mit seinen Vorderreifen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Rollerfahrer stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Es kam zu keinem direkten Kontakt zwischen dem Auto und dem Motorroller. Der Kleinkraftradfahrer erlitt leichte Rückenschmerzen, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften.

Der entstandene Sachschaden am Motorroller wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Am Pkw entstand kein Schaden. Gegen den Unfallverursacher, den Autofahrer, leiteten die Polizeibeamten ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)