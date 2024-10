Autofahrer flüchtet nach Unfall in der Reuttier Straße

Nach einem Unfall in der Reuttier Straße am Montagnachmittag ist der Verursacher laut Polizei geflüchtet. Ein Kradfahrer befuhr gegen 16.45 Uhr die Straße in südwestlicher Richtung, als an der Einmündung zur Albrecht-Berblinger-Straße ein Autofahrer auf die Reuttier Straße auffuhr. Hierbei missachtete dieser laut Polizei die Vorfahrt des heranfahrenden Kradfahrers, sodass dieser eine Gefahrenbremsung einleitete, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Unfallverursacher macht sich laut Neu-Ulmer Polizei aus dem Staub

Durch das Bremsen stürzte der Fahrer vom Krad und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Den Unfall meldete er auch nachträglich nicht, so die Polizei. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Neu-Ulmer Polizei unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)