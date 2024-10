B10-Unfall auf Adenauerbrücke mit mehreren Autos führt zu Behinderungen

Ein Unfall auf der B10, auf Höhe der Adenauerbrücke hat am frühen Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in Ulm und Neu-Ulm geführt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 42-Jährige von Ulm in Richtung Neu-Ulm und musste dann verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihr fahrende 71-Jährige habe dies bemerkt und bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Der hinter diesem fahrende 44-Jährige erkannte dies jedoch zu spät und fuhr folglich auf den Wagen des 71-Jährigen auf, der wiederum auf das Auto der 42-Jährigen geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam es im entsprechenden Bereich zu Behinderungen. (AZ)

