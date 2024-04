Neu-Ulm

vor 1 Min.

Bald startet der Neu-Ulmer Kultursommer – das ist geboten

Plus Das Kulturprogramm der Stadt Neu-Ulm startet traditionell mit dem Tanz in den Mai. Mit einer neuen Literaturreihe dringt das städtische Kulturprogramm auch endlich in die Stadtteile.

Von Dagmar Hub

Die Kultur in Neu-Ulm treibt Blüten, bewährte und neue. Der Neu-Ulmer Kulturreferent Ralph Seiffert ist froh, dass das Kulturbudget trotz des notwendigen Sparprogramms durchging. Im Mai startet ein neues Format der Neu-Ulmer Kultur: Florian Arnolds Reihe "NU:LIT", die sowohl die Interaktion zwischen Neu-Ulm und seinen Stadtteilen fördern als auch den von vielen ersehnten Humor auf feine bis skurrile Weise als Kontrapunkt zum erdenschweren Ernst dieser Zeit setzen will.

"NU:LIT" bringt Kultur in die Stadtteile

"NU:LIT" bedeutet fünf Veranstaltungen in vier Neu-Ulmer Stadtteilen, beginnend am 15. Mai bei Blumen Weimar in Finningen mit dem österreichischen Kabarettisten Thomas Maurer, der ziemlich genau hundert Jahre nach dem Tod von Franz Kafka der Komik des Dichters nachspürt – zum Beispiel in der Erzählung von Gregor Samsa, der sich in einen überdimensionalen Käfer verwandelt. Vier Tage später wird die Theaterei Herrlingen im Holzschwanger Pfarrstadel Amüsantes aus der Literatur präsentieren. Die Stadtteil-Reise geht weiter nach Pfuhl. Am 22. Mai kommt die Kabarettistin Katinka Buddenkotte in den Pfuhler Museumsstadel. Am 24. Mai liest die Berliner Autorin Katharina Hacker, die mit 13 Tieren von Huhn bis Esel zusammenlebt, in der Kirche St. Margaretha in Reutti aus ihrer im vergangenen Jahr erschienenen Erzählung "Über Leben mit Tier". Am 26. Mai schließt sich der Kreis bei Blumen Weimar mit einem Abend über den französischen Drehbuchautor und Schauspieler Jacques Tati. Ihn gestalten Christel Mayr und Markus Hottgenroth vom Theater Ulm und der Musiker Salvo La Ferrera. Für die neue Reihe schuf Florian Arnold ein Plakat, das einen mit großen Augen lesenden Basset Hound als Blickfang hat.

