Bei versuchtem Einbruch im Leplat-Quartier entsteht hoher Sachschaden

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in einen Rohbau im neuen Leplat-Quartier an der Bahnlinie in Neu-Ulm einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten sie im Zeitraum von 29. September, 16.30 Uhr, bis 30. September, 7 Uhr, zwei Terassentüren an dem Gebäude in der Leplatstraße mit einer Eisenstange aufzuhebeln. Ins Gebäude gelangten sie nicht.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise in dem Fall

An den Türen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein gleicher Fall ereignete sich bereits Anfang September. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden. Das Leplat-Quartier entsteht östlich der Reuttier Straße, zwischen Bahnlinie und Bahnhofstraße. (AZ)