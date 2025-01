Berauschter Autofahrer sitzt nach Polizeikontrolle in Neu-Ulm in Haft

Ein 32-Jähriger, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in Neu-Ulm von der Polizei kontrolliert wurde, steht im Verdacht, Einbrüche und Diebstähle begangen zu haben. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Mann war nach Polizeiangaben ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, in der Wileystaße im Stadtteil Ludwigsfeld unterwegs. Sein Fahrzeug sei weder versichert noch zugelassen gewesen. Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die den Anschein einer Zulassung und Versicherung erwecken sollten. Im Fahrzeug fanden die Beamten gestohlenen Diesel sowie Einbruchswerkzeug.

Bereits zu Beginn der Kontrolle sei den Beamten ein deutlicher Alkohol- und Dieselgeruch aufgefallen, den der Mann zunächst nicht erklären wollte. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,1 Promille ergeben. Der 32-Jährige habe zudem eingeräumt, Amphetamin konsumiert zu haben.

Beim Durchsuchen des Fahrzeugs wurde ein 20-Liter-Dieselkraftstoffkanister gefunden. Während der Kontrolle habe ein Lkw-Fahrer die Polizisten angesprochen. Er berichtete, dass der Dieseltank seines Lkw, der am Montagnachmittag unweit der Kontrollstelle geparkt war, aufgebrochen und eine unbekannte Menge Dieselkraftstoff entwendet wurde. Die Polizei vermutet aufgrund der Ermittlungen, dass der 32-jährige Autofahrer den Kraftstoff gestohlen hat.

Die Beamten fanden weitere Gegenstände im Fahrzeug, deren Herkunft bislang ungeklärt ist. Es wird demnach geprüft, ob sie aus anderen Straftaten stammen. Wegen Fluchtgefahr wurde der Mann festgenommen. Ihm wird Diebstahl, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung vorgeworfen. (AZ)