So erleben die Neu-Ulmer Bergretter dramatische Einsätze in den Alpen

Wenn eine Institution 89 Jahre existiert, kann man zwar kein Jubiläum feiern, doch es ist schon eine lange Zeit. So lange gibt es die Bergwacht Neu-Ulm, und sie ist heute ebenso wichtig wie eh und je. Nun sind die Berge in der Region Ulm/Neu-Ulm nicht gerade sehr hoch und in ihnen droht relativ wenig Gefahr, aber die Neu-Ulmer Bergwacht gehört zur Region Allgäu und unterstützt nach Kräften vor allem die Kolleginnen und Kollegen in Oberstdorf. Und in den Alpen gibt es im Sommer wie im Winter für die Mitglieder der Bergwacht, die zum Bayerischen Roten Kreuz gehört, genug zu tun.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alpen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis