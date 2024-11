Bestseller „Gregs Tagebuch“: Familienshow kommt nach Neu-Ulm

Kindliche Tagebucheinträge und simple schwarz-weiße Comiczeichnungen: Damit hat US-Autor Jeff Kinney einen Nerv getroffen. Die Reihe „Gregs Tagebuch“ verkauft sich mit bislang 290 Millionen Exemplaren bestens und wurde erst als Kinofilm adaptiert, anschließend als Animationsfilm für den Streaminganbieter Disney+. Der mittlerweile 19. Band erscheint heuer am 19. November. Zu Veröffentlichung veranstaltet der Baumhaus-Verlag eine interaktive „Gregs Tagebuch“-Show, die in vier deutschen Städten zu Gast ist, darunter Neu-Ulm.

Das ist bei der Familienshow in Neu-Ulm geboten

Keine klassische Kinderbuchlesung, sondern eine unterhaltsame Show zum Mitmachen, verspricht der Verlag. Es soll verschiedene Spiele, etwa ein Quiz oder auch einen Zeichenwettbewerb geben, manchmal dürften sogar die Eltern mit auf die Bühne, erklärt eine Sprecherin des Verlags. „Da geht niemand als Verlierer nach Hause.“ Zudem sollen die kleinen Leserinnen und Leser die Gelegenheit haben, Fotos mit Hauptcharakter Greg zu machen.

Das Konzept zur Greg-Show entwickelte der Verlag gemeinsam mit Autor Jeff Kinney, der diesmal nicht persönlich zur Präsentation des neuesten Bandes nach Deutschland reisen kann. „Bis Jeff Kinney uns das nächste Mal besuchen kommt, sorgen Greg und seine Freunde auf der Bühne für ein spannendes, interaktives Programm mit vielen Spielen für die ganze Familie“, sagt Mathias Siebel, der die Verlagssparte Kinder- und Jugendbuch leitet. Moderiert wird die Show vom deutschen Kinderbuchautor Stefan Gemmel, der schon mit Kinney auf der Bühne stand und ihn würdig vertreten kann.

Tickets gibt es bei der Bücherwelt in Senden

Der Verlag veranstaltet die Show im Neu-Ulmer Zolllager gemeinsam mit der Sendener Buchhandlung „Bücherwelt“. Tickets gibt es dort vor Ort oder online. Die interaktive Gregs Tagebuch-Show kommt am Samstag, 30. November, 15 Uhr in das Neu-Ulmer Zollager.

„So ein Schlamassel!“ lautet der Titel von Gregs neuestem Abenteuer. Diesmal geht es für die Heffleys in den Urlaub auf die Insel Knitterfels. „Die gesamte Familie auf einem Haufen, in einem winzigen Strandhaus und bei brütender Hitze? Wenn das nicht die perfekten Zutaten für eine riesengroße Katastrophe sind“, schreibt der Verlag dazu. Die meisten Eltern können das wohl gut nachvollziehen. Greg macht sich in den Ferien daran, Familiengeheimnisse aufzudecken, allen voran Omas streng gehütetes Fleischbällchen-Rezept. Wie sich die Herumschnüffelei auf den Familienfrieden im Sommerurlaub auswirkt? Das gibt es ab dem 19. November zu lesen.