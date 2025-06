Betrunken und kein Schlüssel: Mann schafft es nicht mehr in seine Wohnung

Am Samstagmittag haben Zeugen der Polizeiinspektion Neu-Ulm eine stark betrunkene Person in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Vorwerkstraße mitgeteilt. Die Polizeistreife traf hier einen 60-jährigen Hausbewohner an, dem es nicht gelang, in seine eigene Wohnung zu kommen. Neben seiner starken Alkoholisierung war auch der fehlende Wohnungsschlüssel ein Hindernis, um in seine Wohnung zu gelangen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 60-Jährige vehement. Weil er wegen seines Zustandes nicht vor Ort bleiben konnte, wurde der Mann zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen, so die Polizei. Der 60-jährige Bewohner war bereits vor dem Eintreffen der Streife mehrmals im Treppenhaus gestürzt, weshalb er vorsorglich ärztlich untersucht wurde. Da keine medizinische Versorgung notwendig war, wurde der 60-Jährige bis zum Sonntagmorgen bei der Polizeiinspektion ausgenüchtert. (AZ)

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizeiinspektion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis