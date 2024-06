Betrunkener legt sich vor Bordell mit Security-Mann an

Weil er in einem Neu-Ulmer Rotlichtbetrieb raucht, fliegt ein Gast raus. Vor der Tür kommt es zu einer Schlägerei mit einem Mitarbeiter des Etablissements.

Wegen einer Schlägerei vor einem Neu-Ulmer Bordell hat am frühen Sonntagmorgen die Polizei eingreifen müssen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte ein Gast mehrmals in den Räumen des Rotlicht-Etablissements in der Zeppelinstraße geraucht und war deshalb von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Hauses verwiesen worden. Vor der Tür geriet der laut Polizei sichtlich alkoholisierte Gast dann mit dem Security-Mann in einen zunächst verbalen Streit. Dieser eskalierte jedoch, sodass es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden Beteiligten kam.

Gegenüber der Polizei Neu-Um verhält sich der Mann überaus aggressiv

Da sich der renitente Gast auch gegenüber den eingesetzten Beamten mehr als aggressiv zeigte und den entsprechenden Anweisungen keinerlei Folge leistete, sollte er in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Nach Angaben der Polizei leistete der 23-Jährige dabei körperlichen Widerstand. Der Aggressor und der Mitarbeiter des Bordells wurden leicht verletzt und deshalb ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten blieben unverletzt. Der Gast wurde an seinen Bruder übergeben und muss sich nun wegen diverser Delikte verantworten. (AZ)