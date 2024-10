Bierflasche in Schule zurückgelassen: Einbrecher durch DNA-Spur überführt

Nach einem Einbruch in eine Schule in der Neu-Ulmer Innenstadt im August dieses Jahres konnte nun ein Täter ermittelt werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort eine DNA-Spur an der eingeschlagenen Scheibe sowie eine vom Täter zurückgelassene Bierflasche mit DNA-Anhaftungen. Diese Spuren konnten einem 35-Jährigen zugeordnet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Der damals unbekannte Täter hatte eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Auch wenn nichts gestohlen wurde, entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Gegen den 35-Jährigen wurden nun weitere Ermittlungen eingeleitet. Er muss sich wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (AZ)