Black Friday: Ladendetektiv verfolgt Dieb über mehrere Hundert Meter und erwischt ihn

Die Rabattaktionen am Black Friday waren manchen Personen offenbar nicht genug. In mehreren Geschäften in Neu-Ulm wurden mutmaßliche Diebe dabei beobachtet, wie sie sich, ohne die Ware zu bezahlen, aus den Läden entfernten.

Bei zwei mutmaßlichen Ladendieben findet die Polizei Neu-Ulm Drogen

Ein Mann flüchtete zu Fuß, wurde aber durch den Ladendetektiv einige hundert Meter weit verfolgt und letztlich auch bis zum Eintreffen der Polizei vorläufig festgenommen. Bei zwei mutmaßlichen Dieben fand die Polizei zudem Betäubungsmittel, deren Besitz nicht erlaubt ist. Einer der Tatverdächtigen wurde dem Haftrichter vorgeführt. (AZ)