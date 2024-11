Blumen Weimar: „Wir hören nicht auf, wir schließen nur die Verkaufsstelle“

„Wir hören nicht auf, wir schließen nur die Verkaufsstelle“, sagt Bernhard Weimar. Seit 1. November läuft in der Gärtnerei in der Breitenhofstraße in Neu-Ulm der Räumungsverkauf. Ein Plakat an einem Bauzaun in Richtung Finningen macht darauf aufmerksam. Doch das Aus des gesamten Unternehmens sei das keineswegs, betont der Gärtner- und Floristikmeister. Denn die Gärtnerei mache darüber hinaus noch so viel mehr.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gärtnerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Räumungsverkauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis