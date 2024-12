Brand im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl

Im Neu-Ulmer Stadtteil ist es am Samstagvormittag (21.12.25) zu einem Feuerwehreinsatz in der Sudetenstraße gekommen. In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einer Wohnung im obersten von insgesamt vier Stockwerken. Die Feuerwehren aus Neu-Ulm (Hauptwache) und Pfuhl rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen an, darunter eine Drehleiter.

Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Die Sudetenstraße war während des Einsatzes zwischen Platzgasse und Schlesierstraße gesperrt. Laut Einsatzkräften vor Ort gibt es keine Verletzte. Die Brandursache ist noch unklar, genauso wie die Schadenshöhe. Ein Nachbar, der auf Krücken seine Wohnung verlassen musste, sagte: „So eine Scheiße. Es ist kalt.“ Was passiert war, weiß er aber auch nicht: „Da hat‘s gebrannt.“