Brand in Offenhausen: Feuerwehr rettet Vögel aus Wohnung in Schwabenstraße

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist die Feuerwehr im Einsatz. In einer Wohnung in der Schwabenstraße ist ein Feuer ausgebrochen.

In der Schwabenstraße in Offenhausen ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Mindestens eine Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ist jetzt unbewohnbar. Vögel in einem Käfig konnten gerettet werden.

Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen kurz nach 12 Uhr zu dem Wohnungsbrand im Neu-Ulmer Stadtteil. Ein Anwohner hatte einen Kaminbrand in seiner Wohnung gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen die Räumlichkeiten bereits in Vollbrand. Flammen seien zu sehen gewesen, so eine Polizeisprecherin.

Da das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses stark verraucht war, mussten mehrere Anwohner mittels Feuerwehrleiter aus den oberen Geschossen evakuiert werden. Nach circa 15 Minuten war aber das Feuer gelöscht.

Aus bislang unbekanntem Grund geriet der Ölofen in der Wohnung in Brand. Das Feuer setzte auf den gesamten umliegenden Raum über und verursache einen Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnten die Bewohner frühzeitig evakuiert werden.

Nach dem Brand in Offenhausen ermittelt die Kriminalpolizei

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ulm/ Neu-Ulm, elf Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und 17 Einsatzkräfte der Polizei- und Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm vor Ort. Die Schwabenstraße musste während des Einsatzes für circa zwei Stunden gesperrt werden. Zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen aufgenommen.

6 Bilder Feuerwehreinsatz in Offenhausen: Wohnungsbrand in der Schwabenstraße Foto: Alexander Kaya

Die Wohnung, in der das Feuer hauptsächlich wütete, brannte komplett aus. Sie ist nicht mehr bewohnbar. Vom Brand betroffen sei aber auch noch eine weitere Wohnung. Inwiefern diese weiter bewohnt werden könne, sei noch nicht abschließend geklärt, so eine Polizeisprecherin. (AZ/krom)