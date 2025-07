Brand in Seniorenheim-Tiefgarage: Mitarbeiter verhindern Schlimmeres

Dem beherzten Eingreifen der Mitarbeiter ist es wohl zu verdanken, dass ein Brand in der Tiefgarage eines Seniorenheims in Neu-Ulm keinen größeren Schaden anrichtete. Mittels eines Feuerlöschers wurde ein brennender Karton gelöscht.

Am Samstagmittag, gegen 11.55 Uhr, löste in dem Seniorenheim in der Innenstadt die Brandmeldeanlage aus. Mitarbeiter des Seniorenzentrums stellten anschließend den brennenden Karton fest und löschten ihn. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer wohl schon aus. Eine Gefahr für die Bewohner konnte daher ausgeschlossen werden, heißt es.

Die eingesetzte Feuerwehr überprüfte die Garage anschließend nach weiteren Brandherden, was jedoch negativ verlief. Verletzt wurde niemand. Auch entstand laut Polizei kein nennenswerter Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen. (AZ)