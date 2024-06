Neu-Ulm

vor 50 Min.

Bruchbude statt Traumhaus: Neues Stück am Theater Neu-Ulm

Plus Das Erbhäuschen der Tante wird zum unterhaltsamen Stresstest für die Beziehung von Tobias und Sabine. Am Theater Neu-Ulm ist nun die Komödie "Wohnen im Glück" zu sehen.

Von Ralph Manhalter

Mann hat es schon schwer: Beseelt von dem obsessiven Bedürfnis, dem unbekannten Wesen Frau jeden Wunsch von den Augen abzulesen, enden die Bemühungen oftmals ebenso fruchtlos wie desillusionierend. Im konkreten Fall, also im aktuellen Stück im Neu-Ulmer Theater, gilt das für beide Protagonisten der Beziehung.

Traumhaus entpuppt sich als Bruchbude

Eine Erbschaft kann ein hilfreiches finanzielles Polster sein, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen werden beachtet. In der Komödie "Wohnen im Glück" - Ironie off! -, welche am vergangenen Freitag im Theater Neu-Ulm ihre Premiere feierte, ist das mitnichten so. Nicht nur, dass sich das von der Großtante vermachte Haus als eine desolate Bruchbude erweist, nein, auch ein Zurück in die bisherige Wohnung ist nicht mehr möglich, denn diese ist bereits verkauft. Dumm nur, dass dies alles in Eigenregie des tollpatschigen Tobias über die Bühne ging und dessen Freundin Sabine von all den Aktionen nichts wusste und nun vor einem, im wahrsten Sinn des Wortes, Scherbenhaufen steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen