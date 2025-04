Burlafingen feiert am Sonntag das Osterbrunnenfest

Bereits im Februar bemalten sie in unzähligen Stunden rund 1000 ausgeblasene Hühnereier mit teuren Acrylfarben oder päppelten die beschädigte Eier aus dem vergangen Jahr wieder auf. Diese Woche schließlich verwandelten sie das gesammelte Grünzeug in grüne Oster-Bänder für ihr Prachtstück, den Osterbrunnen. Bereits im 15. Jahr leisten die Mitglieder der „Historischen Trachtengruppe Burlafingen“ ganze Arbeit.

Drei Traktoranhänger voller Zweige von Buchs, Eibe und Tanne sammelten der Vereinsvorsitzender Horst Müller und Hans Mayer. „Am meisten gab es von der Eibe“, sagte Müller. Das gesammelte Rohmaterial wurde dann an drei Nachmittagen von 17 fleißigen Helferinnen und Helfern in die Brunnen-Krone, Brunnenketten sowie die Brunnenbögen verwandelt. Das aus Stahl montierte Brunnengestell wurde vor Jahren von den männlichen Vereinsmitgliedern selbst geschweißt und montiert. In den Brunnengarten kommen dann die bereits vorhandenen und von Renate Müller (Brunnenbeauftragte) privat hergestellten 1,50 Meter hohen und geschmückte Ostereier, ebenso die beiden Osterhasenschirme, von denen einer von Kindergartenkindern gebastelt wurde. Neu hinzukommen Solarlichter. 500 Euro hat der Brunnen den Verein heuer gekostet.

Osterbrunnenschmücken aus Brauchtumspflege

Weshalb widmen sich die Trachtler solch aufwändigen Arbeit? Man pflege damit Brauchtum und Tradition, sagt Horst Müller, der bedauert, dass man für die Arbeit immer weniger Nachwuchs finde. Renate Müller ergänzt die Antwort: Nicht zu vergessen sei der wunderschöne Ortsmittelpunkt, den man etliche Wochen, bis zum „weißen Sonntag hat, und dessen Schönheit viele Besucher anlocke.

Info: Der Burlafinger Osterbrunnen wird am kommenden Samstag auf dem Dorfplatz aufgestellt. Am Sonntag, 6. April, wird dort ab 14 Uhr das Osterbrunnenfest mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gefeiert.