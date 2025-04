In der katholischen Pfarreienlandschaft in Neu-Ulm stehen in diesem Sommer Veränderungen an. Die Pfarrei St. Konrad in Burlafingen wird der Pfarreiengemeinschaft (PG) Neu-Ulm angeschlossen. Die Pfarrei Christus, unser Friede in Ludwigsfeld wird weiterhin eigenständig bleiben, sie bekommt einen neuen Pfarrer.

