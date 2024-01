Neu-Ulm

vor 48 Min.

Café auf Wachstumskurs: Das ist im "Deins und Meins" geplant

Plus Das Neu-Ulmer Lokal "Deins und Meins" expandiert am Standort in der Ludwigstraße. Damit schließen die Betreiber eine Lücke im Angebot.

Von Michael Ruddigkeit

Das Neu-Ulmer Café "Deins und Meins" in der Ludwigstraße hat sich in kurzer Zeit vom Geheimtipp zum Stammlokal vieler Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer entwickelt. Vor allem ein junges, urbanes Publikum trifft sich dort zum Kaffeetrinken und Frühstücken oder arbeitet dort mit Laptop an der großen Fensterfront. Doch die Betreiber Deniz und Neslihan Yalcin hatten von Anfang an ein Platzproblem, vor allem in der Küche. Nun planen sie eine Erweiterung und können bald eine bisherige Lücke in ihrem Angebot schließen.

Geplanter Eröffnungstermin der Backstube in Neu-Ulm ist am 1. Mai

"Coming soon" ist bereits im Schaufenster des direkt benachbarten Geschäfts zu lesen, in dem sich früher ein Friseur und zuletzt ein Kosmetiksalon befunden hatten. Dort eröffnet demnächst die Backstube des "Deins und Meins". "Meine Frau backt ja alles selbst", erzählt Deniz Yalcin. "Und da unsere Küche viel zu klein ist, haben wir gesagt: ,Okay, wir riskieren's' und haben die Gelegenheit ergriffen, als die Räume nebendran frei geworden sind." Bereits im September haben die Yalcins die künftige Backinsel angemietet, die jetzt noch eingerichtet werden muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen