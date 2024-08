Cannabis im Freibad konsumiert: Hausverbot und Polizei am Hals

In einem Freibad in Neu-Ulm sind am Montagnachmittag drei Personen festgestellt worden, die gemeinsam Cannabis konsumierten. Die Polizei stellt klar: Trotz der Teil-Legalisierung von Cannabis ist der Konsum an Sportstätten verboten. Die drei über 18-Jährigen sollen sich hinter einem Sprungturm versteckt und hier gemeinsam einen Joint geraucht haben. Polizeibeamte stellten die Personen fest. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes nach dem Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Seitens des Freibades wurde ein Hausverbot ausgesprochen. (AZ)

