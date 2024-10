Das erste Neu-Ulmer Weinfest auf dem Petrusplatz ist eröffnet

Ein goldener Oktober ist zwar noch nicht in Sicht, doch mit Pulli und Jacke lässt es sich auch im Freien aushalten. Und so nutzten am Mittwoch etliche Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit für einen Abstecher auf den Petrusplatz. Dort ist das erste Neu-Ulmer Weinfest eröffnet worden. Es dauert noch bis Sonntag, 6. Oktober.

Neben einer Auswahl verschiedener Weine gibt es auf dem Petrusplatz auch etwas zu essen, und dazu Musik. Die Öffnungszeiten sind: Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Veranstalter ist das Neu-Ulmer Unternehmen Mahlzeit Events. (AZ)