Neu-Ulm

vor 32 Min.

DAV Neu-Ulm holt Jubiläumsfeier nach: Das ist in der Kletterhalle geboten

Am Wochenende feiert der DAV Neu-Ulm in der Kletterhalle Jubiläum. Geboten ist ein buntes Programm, unter anderem mit Schnupperklettern.

Von Stefan Kümmritz

In der Kletterhalle in Neu-Ulm hat der Verein ein buntes Programm für alle Interessierten auf die Beine gestellt. Ein weiterer Höhepunkt steht im Oktober an.

Die Sektion Neu-Ulm des Deutschen Alpenvereins (DAV) hat im vergangenen Jahr auf ihr 120-jähriges Bestehen sowie zehn Jahre Kletterhalle Sparkassendome zurückgeblickt. Diese beiden Jubiläen sollten auch entsprechend gefeiert werden, doch die Corona-Pandemie hat dem Verein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt werden die Feierlichkeiten nachgeholt. Von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, gibt es ein großes Fest, und zwar nicht nur für Mitglieder, sondern für alle, die dabei sein wollen. Derzeit hat die Sektion Neu-Ulm des DAV 8500 Mitglieder Der DAV Neu-Ulm hat sich in diesen 120 Jahren prächtig entwickelt und eine eigene Kletterhalle gebaut, die zu den schönsten im weiteren Umkreis zählt. Obwohl es in Ulm zwei eigene Sektionen gibt, ist die Sektion Neu-Ulm mit derzeit rund 8500 Mitgliedern der größte Verein in der Region Neu-Ulm. Er steuerte vor der Pandemie sogar schon auf die magische Grenze von 10.000 Mitgliedern zu, doch während Corona musste die Halle zeitweise geschlossen bleiben, viele Aktivitäten fielen aus und die Zahl der Vereinsangehörigen nahm ab. Die Neu-Ulmer stehen insgesamt ganz gut da, allerdings müssen sie sehen, wie sie künftig vor allem ob der weiter steigenden Energiepreise zurechtkommen. Um dem etwas zu begegnen, soll, wie Helga Bohner von der Geschäftsstelle berichtet, die komplette Lichtanlage ausgetauscht und mit LED-Lampen Strom gespart werden. Dazu ist natürlich eine ordentliche Investition nötig, doch die, da ist man sich beim Verein sicher, werde sich letztlich auszahlen. Das ist das Programm im Sparkassendome Neu-Ulm Trotz der finanziellen Unwägbarkeiten, die zu erwarten sind, wird der Verein mit einem auf alle Alters- und Interessengruppen zugeschnittenen Programm die beiden Jubiläen begehen. Bereits am Freitag geht es um 16 Uhr mit einem Fun-Kletterwettkampf für Jung und Alt los. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig und jeder kann mitmachen, ob DAV-Mitglied oder nicht. Am Samstag wird das Programm um 11 Uhr mit kostenlosem Schnupperklettern (bis 16 Uhr) fortgesetzt, wobei es ab 12 Uhr mit Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln und einem Eiswagen auf die kleinen Besucherinnen und Besucher zugeschnitten ist. Ab 13 Uhr gibt es einen Wettkampf im Kistenstapeln, wobei die Kinder angeseilt sind. Wer am höchsten kommt, gewinnt. Vorträge zu Natur und Klimaschutz im Alpenverein (13 Uhr, Seminarraum) sowie zu Ausbildung und Touren im DAV Neu-Ulm (16 Uhr) werden wohl eher die Älteren ansprechen, das Gleiche gilt für die Yoga-Schnupperstunde um 19.15 Uhr, für die man sich an der Theke anmelden muss. In der Kletterwelt gibt es zweimal pro Woche einen Yogakurs. Vorab anmelden muss man sich für den Routenbauworkshop um 17 Uhr, und zwar unter info@sparkassendome.de. Auch für Speis und Trank ist bei der Feier, bei der die DAVler nicht alleine unter sich bleiben, gesorgt, dazu gibt es eine Bierverkostung einer Allgäuer Brauerei. Ab 17 Uhr unterhalten die „Musiktiere“ die Besucherinnen und Besucher mit alpenländischer Livemusik. Ein Ende des Veranstaltungstages ist nicht geplant, dürfte aber laut Philippe Schmidt von der Geschäftsstelle bei 21 Uhr liegen. Deutsche Meisterschaft im Speedklettern und im Leadklettern Nach dem geselligen Höhepunkt des Jahres beim DAV Neu-Ulm folgt am Wochenende 1./2. Oktober in der Neu-Ulmer Kletterwelt der sportliche. Dann steigt dort das Finale um die deutsche Meisterschaft im Speed- und im Leadklettern und es werden die Titelträger gekürt.

