Der CSU-Stadtverband Neu-Ulm wählt eine neue Spitze

Die CSU-Stadtverbandsversammlung hat kürzlich im Pfuhler Museumsstadel ein neues Vorstandsteam gewählt. Zum neuen Stadtverbandsvorsitzenden wurde der Ortsvorsitzende der CSU Burlafingen/Steinheim, Alfonso Di Nisio gewählt. Er folgt auf Thomas Ott. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Björn Chytil (Vorsitzender CSU Neu-Ulm) und Johannes Stingl (Vorsitzender CSU Pfuhl) gewählt. Bisherige Stellvertreter waren Stingl und Reinhard Junginger.

Die Neu-Ulmer CSU stellt die Weichen für die Kommunalwahl 2026

Der CSU-Stadtverband Neu-Ulm wird von den CSU-Ortsverbänden Neu-Ulm, Pfuhl und Burlafingen/Steinheim gebildet und von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geführt. Aufgabe des CSU-Stadtverbands ist die Koordinierung der Parteiarbeit zwischen den drei Ortsverbänden. Besondere Bedeutung kommt dem Stadtverband und seinem Vorstandsteam regelmäßig bei der Stadtratswahl zu. So ist der Stadtverband der Träger des gemeinsamen CSU-Wahlvorschlags der drei Ortsverbände zur Stadtratswahl im März 2026. Mit der Neuwahl des Vorstands stellte die Stadtverbandsversammlung somit die ersten Weichen für die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2026.

Bei der Tagung des CSU-Stadtverbands in Pfuhl stellte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger mit ihrem Vortrag „Neu-Ulm – Zwischenbilanz und Ausblick“ viele der in den Jahren 2020 bis 2024 realisierten städtischen Projekte dar und erläuterte die ab 2025 für die Stadtpolitik anstehenden Vorhaben. Bundestagsabgeordneter Alexander Engelhard informierte in seinem „Bericht aus Berlin“ über die aktuelle Situation nach dem Zerfall der Ampelkoalition. (AZ)