Der Neu-Ulmer Wunschbaum steht diesmal im Rathaus

Die Stadt Neu-Ulm stellt in diesem Jahr ihren Wunschbaum erstmals im Rathaus auf. Kinder und Jugendliche können hier ab sofort ihre Weihnachtswünsche auf Karten hinterlassen. Wer zum Fest einen Wunsch erfüllen möchte, kann im Gegenzug ab Dienstag, 10. Dezember, in das Foyer des Rathauses (Augsburger Straße 15) kommen. Dort kann man eine Karte abnehmen, den von den Kindern vermerkten Wunsch kaufen und zusammen mit der Wunschkarte an der Infotheke im Rathaus wieder abgeben.

Das sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger über die Aktion

Die Lebenslage von Kindern und Jugendlichen hat sich in den vergangenen Jahren teilweise deutlich verschlechtert. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Bedingungen leben, leiden unter der nach wie vor angespannten Situation infolge von gestiegenen Lebenshaltungskosten. Das stellt viele Familien und Alleinerziehende oftmals vor große soziale wie finanzielle Herausforderungen. „Aus diesem Grund haben wir den Neu-Ulmer Wunschbaum ins Leben gerufen. Wir möchten den Kindern und Jugendlichen aus Familien, in denen das Geld knapp ist, zu Weihnachten eine kleine Freude bereiten und Wünsche erfüllen“, sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Der Wunschbaum steht im Foyer des Neu-Ulmer Rathauses. Kinder und Jugendliche können hier bis einschließlich Freitag, 13. Dezember, ihre Wünsche auf Kärtchen schreiben und am Baum aufhängen. Die Karten zum Ausfüllen liegen vor Ort an der Infotheke aus. Bürgerinnen und Bürger, die einen Wunsch erfüllen möchten, nehmen sich die entsprechenden Karten vom Baum. Die gekauften Geschenke sollten spätestens bis zum 17. Dezember an der Infotheke des Rathauses wieder abgegeben werden. Das Rathaus hat am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Da das Rathaus am Montag und Freitag nur nach Terminvereinbarung geöffnet ist, ist der Eintritt an diesen Tagen über die Klingelanlage am Eingang möglich. (AZ)