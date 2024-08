Diamantene Hochzeit: Wegen einer Wette haben sie vor 60 Jahren geheiratet

Irmgard und Robert Löwlein haben kürzlich ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Rosl Schäufele gratulierte dem Ehepaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überbrachte die besten Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke der Stadt.

Wie sich das Paar aus Neu-Ulm vor mehr als 60 Jahren kennenlernte

Irmgard Löwlein stammt aus Oberrieden. Bevor sie ihren Mann kennenlernte, übernahm sie dort im elterlichen Betrieb für Haushaltswaren mit angeschlossener Tankstelle unter anderem die anfallenden Büroarbeiten. In Neu-Ulm wurde sie als Schwangerschaftsvertretung bei Blumen Weimar angelernt, wobei sie sich insbesondere für das Binden von Biedermeiersträußen begeisterte. Zudem war sie über viele Jahre hinweg im Pfarrgemeinderat sehr aktiv.

Robert Löwlein ist gebürtiger Neu-Ulmer und arbeitete als gelernter Industriemechaniker über mehrere Jahrzehnte hinweg bei der Firma Reich als Einkäufer. Seine große Leidenschaft ist das Schwimmen, sodass es nicht verwundert, dass er in der örtlichen Wasserwacht sehr aktiv war und auch für die Bundeswehr am Standort in Leipheim Kurse gab. Daneben engagierte er sich auch in der Turnabteilung des TSV Neu-Ulm.

Am Tag vor seinem 30. Geburtstag läuteten die Hochzeitsglocken

Kennengelernt haben sich Irmgard und Robert Löwlein über gemeinsame Freundinnen am Roggenburger Weiher kennen. Bis der Funke übersprang, verging aber noch etwas Zeit. Irmgard Löwlein konnte zunächst nicht verstehen, warum ihre Freundinnen so von ihrem späteren Mann schwärmten. Erst ein knappes Jahr später kamen sie sich beim gemeinsamen Skifahren näher.

Bis zur Hochzeit sollte es jedoch noch eine Weile dauern, Robert Löwlein wollte nichts überstürzen. Am Tag vor seinem 30. Geburtstag läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Das Datum war nicht zufällig gewählt worden, Robert Löwlein hatte nämlich mit seinen Arbeitskollegen gewettet, dass er noch vor seinem Geburtstag heiraten würde. Aus der gemeinsamen Ehe von Irmgard und Robert Löwlein gingen drei Kinder und sieben Enkel hervor. Mit der Familie feierten sie auch ihr 60-jähriges Ehejubiläum. (AZ)