Neu-Ulm

18:15 Uhr

Die 15-Millionen-Euro-Tiefgarage im Südstadtbogen ist fast fertig

In der öffentlichen Tiefgarage im Südstadtbogen laufen die letzten Arbeiten. Bis die Parkplätze genutzt werden können, dauert es aber noch ein paar Wochen.

Plus Nach mehreren Jahren Bauzeit steht das neue unterirdische Parkhaus in Neu-Ulm kurz vor der Eröffnung. Wie viele Plätze gibt es und wie sind die Preise?

Von Michael Ruddigkeit

Der imposante Gebäudekomplex mit 450 Wohnungen zwischen Bahnlinie und der Von-Hünefeld-Straße ist nahezu fertig. Und auch im Untergrund steht der Südstadtbogen in Neu-Ulm kurz vor der Vollendung. 300 Meter lang und 80 Meter breit ist die städtische Tiefgarage im dritten Untergeschoss, die demnächst für Dauer- und Kurzzeitparker eröffnet wird. Wir haben vorab einen Blick hineingeworfen.

Ab wann die neuen Parkplätze der Stadt Neu-Ulm verfügbar sind

Noch steht kein einziges Auto auf dem langgezogenen unterirdischen Parkplatz. Es riecht nach frischer Farbe. Ein Mitarbeiter wischt über die Lampen an der Decke, die Kassenautomaten sind noch mit Plastiküberzügen verhüllt. Auch die Hinweisschilder fehlen noch, ebenso die Ladestationen für Elektroautos. In zwei Wochen ist Übergabe, dann soll hier unten alles fertig sein. Bereits am 25. Juni ist die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen. Dann dauert es aber noch ein wenig, bis die Autofahrerinnen und Autofahrer rein dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen