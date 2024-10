Die Eissportanlage am Donaubad macht wieder auf

Geschmeidig Runden auf dem Eis drehen – oder gar die ein oder andere Pirouette üben – das können Eissport-Fans ab Donnerstag, 3. Oktober, in der Eissportanlage am Donaubad. Für Besucherinnen und Besucher gibt es das bewährte Serviceangebot wie Familienkarten, Schlittschuhverleih (plus Helme und Schutzausrüstung) sowie Verleih von Laufhilfen, und auch der Kiosk wird wieder geöffnet haben. Die Eintrittspreise bleiben gleich. Außerdem bieten die Vereine Kurse für Anfänger an.

Die Freipiste der Eislaufanlage in Neu-Ulm macht voraussichtlich im Dezember auf

Anders als in den Jahren zuvor wird gleich in der ersten Betriebswoche eine Eisdisco stattfinden – am Samstag, 5. Oktober, von 19 bis 22 Uhr. Ein DJ soll mit gutem Sound und vielen Lichteffekten für die richtige Disco-Stimmung sorgen. Die Betreiber sind auch schon an der Organisation einer XXL-Disco dran. Die Inbetriebnahme der Freipiste hängt von der Witterung und konstant tieferen Temperaturen ab. Das Donaubad rechnet mit einer Eröffnung im Dezember. (AZ)