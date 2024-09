Die Firma Settele übernimmt das Catering im Edwin-Scharff-Haus

Das Edwin-Scharff-Haus (ESH) hat mit der Firma Settele Event & Catering einen neuen Caterer. Settele wird die Veranstaltungen im städtischen Kultur- und Tagungszentrum zukünftig exklusiv beliefern. Das teilte die Stadt Neu-Ulm am Donnerstag mit.

Jährlich finden im ESH etwa 180 Veranstaltungen statt. Die zuvor angedachte langfristige Verpachtung des Restaurants „Edwins“ im ESH in Verbindung mit der gastronomischen Bewirtung der Veranstaltungen im Kultur- und Tagungszentrum musste laut Stadt mangels Bieter wieder aufgehoben werden.

Die Firma Settele Event & Catering hat in Neu-Ulm einen Vertrag bis Juli 2029

Bei der Ausschreibung des Caterings hat sich die Firma Settele Event & Catering, vertreten durch Geschäftsführer Thomas Eder, durchgesetzt und die Jury durch die langjährigen Erfahrungen im Gastro-Segment überzeugt. Der Exklusiv-Vertrag trat bereits zum 1. August des Jahres in Kraft und läuft zunächst bis Ende Juli 2029. Im Anschluss ist eine Verlängerung um zwei weitere Jahre möglich. Der Caterer hat hierdurch für die gastronomische Bewirtung von Veranstaltungen im Foyer, in den Tagungsräumen und in den Sälen des Edwin-Scharff-Hauses das Exklusivrecht und die Exklusivpflicht, auch für die von der Stadt geförderten Veranstaltungen. (AZ)