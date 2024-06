Neu-Ulm

Die Mauereidechsen in Neu-Ulm haben einen Verbündeten

Eine Mauereidechse. Normalerweise kommt diese Echsenart eher in Norditalien vor, doch es gibt sie auch in Neu-Ulm. (Archivfoto)

Plus Wie ein 64-jähriger Franke sich für die streng geschützten Reptilien einsetzt, die sich mitten in Neu-Ulms Industriegebieten wohlfühlen können.

Von Dagmar Hub

Helmut Willert ist in Sachen Eidechsen unterwegs, seit er acht Jahre alt ist. Der Schutz der Reptilien ist dem 64-Jährigen aus dem fränkischen Oberasbach besonders am Herzen gelegen. Dafür ist der Tierschützer nach Neu-Ulm gereist und hat entlang der Schwabenstraße und in einem Brachflächen-Areal an den Bahngleisen in der Nähe der Firma Allgaier zahlreiche Mauereidechsen gefunden.

Etwa zwei Dutzend Krähen sitzen am Boden und in den Bäumen an der geschwungenen Brücke der Max-Eyth-Straße, über die viele Radler fahren. Die großen schwarzen Vögel fühlen sich von den Menschen nur gestört, wenn man dem Fleck zu nahe kommt, an dem sie gerade fressen. Dann fliegen sie schimpfend und kreischend auf. Sie machen Jagd auf Eidechsen, sagt Helmut Willert.

