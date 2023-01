Wie die Reuttier Straße für Fahrradfahrer ihren Schrecken verlieren soll

Plus Die Neugestaltung der viel befahrenen Straße ist Teil des Radverkehrskonzepts Neu-Ulm für die nächsten Jahre. Wo die Stadt überall Verbesserungen plant.

Für viele Radlerinnen und Radler ist die Strecke entlang der Reuttier Straße ein Graus – erst recht, seit die Neu-Ulmer Hauptverkehrsachse zur Großbaustelle geworden ist. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll das Fahrradfahren dort aber deutlich komfortabler sein. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet sieht das Radverkehrskonzept Neu-Ulm Verbesserungen für Fahrradfahrer vor, etwa entlang der Donau.