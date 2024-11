Die Stadt Neu-Ulm wächst: Bis 2034 mehr als 70.000 Einwohner

Wer entscheidet, ob neue Kindergärten gebaut werden, ob neue Wohngebiete entstehen oder wie man Seniorinnen und Senioren unterstützen kann, muss wissen, für wen er das alles macht. Der Neu-Ulmer Stadtrat wagt deshalb immer wieder den Blick in die Zukunft und schaut sich an, wie sich die Stadt entwickelt. Die jüngste Prognose sagt weiteres Wachstum voraus: In den kommenden Jahren soll Neu-Ulm die 70.000-Einwohner-Marke knacken.

Franziska Wolfinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christian Rindsfüßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis