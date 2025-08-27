Die Ulmer Friedenswochen starten mit einem Gottesdienst in Neu-Ulm

Die 21. Ulmer Friedenswochen starten am Sonntag, 31. August, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Neu-Ulmer Petruskirche. Dabei dreht sich alles um das Thema Versöhnung.

Wie können und konnten Kriege enden und in eine Versöhnung münden? „Die Versöhnung Deutschlands mit seinen Nachbarn war historisch gesehen (fast) etwas Einmaliges“, heißt es in der Ankündigung. Was können wir daraus für die Zukunft lernen? Und: gibt es Vergleichbares?

Friedenslieder aus Taizé werden den Gottesdienst musikalisch prägen. Pfarrer Wolfgang Ristok aus der württembergischen Landeskirche und Pfarrer Jean-Pierre Barraud aus der bayerischen Landeskirche gestalten den Gottesdienst zusammen mit dem Taizé-Singkreis. (AZ)