Warum eine verzweifelte Fachkraft aus China nicht mehr verzweifelt ist

Plus Der 33-jährige Junmao Liao darf jetzt arbeiten. Die Neu-Ulmer Ausländerbehörde stellte ihm nun flott eine Bescheinigung aus. Öffentlicher Druck spielte wohl eine Rolle.

Überglücklich ist Junmao Liao. Nach wochenlanger Auseinandersetzung mit der Neu-Ulmer Ausländerbehörde darf der Ingenieur jetzt arbeiten. "Ja, es kann losgehen", sagt er. Eventuell noch diese Woche, vermutlich aber erst kommende Montag werde er seinen Dienst beim größten industriellen Arbeitgeber der Region antreten.