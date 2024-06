Dixi-Toilette in der Maximilianstraße fängt Feuer

In Neu-Ulm brennt nachts ein mobiles Toilettenhäuschen. Offenbar griff das Feuer von daneben liegenden Müllsäcken auf das Klo über.

In der Nacht zum Samstag ist in der Maximilianstraße in Neu-Ulm ein Feuer ausgebrochen. Gegen 1.15 Uhr erreichte die Polizei Neu-Ulm ein Notruf über eine brennende Dixi-Toilette. Vor Ort stellten die eintreffenden Streifenbesatzungen mehrere brennende Müllsäcke fest. Das Feuer griff vermutlich auf die danebenstehende Toilette über, wodurch diese vollständig ausbrannte und ein geschätzter Sachschaden von 4000 Euro entstand.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Kräfte der Feuerwehr Neu-Ulm löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Ob das Feuer absichtlich gelegt wurde, muss noch ermittelt werden. (AZ)