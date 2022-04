Freibadsaison startet: Im Donaubad steigen die Eintrittspreise

Im Donaubad in Neu-Ulm beginnt am 1. Mai die Freiluftsaison. Die Eintrittspreise im Freibad werden zum Saisonstart angehoben.

Das Donaubad in Neu-Ulm startet am Sonntag, 1. Mai, in die Freiluftsaison, so früh wie noch nie. Die Eintrittspreise im Freibad an der Wiblinger Straße werden angehoben. „Wegen der aktuellen geopolitischen Lage und den wesentlich höheren Energiekosten hat man sich zu einer Preiserhöhung der Freibad-Tickets entschließen müssen“, sagt Geschäftsführer Jochen Weis.

So viel kosten künftig Einzeltickets und Dauerkarten im Donaubad

Das bedeutet: Erwachsene, Ermäßigte und Kinder zahlen für einen Tageseintritt künftig 50 Cent mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie. Eine Klein-Familie zahlt nun 7,50 Euro (vor Corona 6,50 Euro), das Ticket "Familie groß" kostet jetzt zwölf Euro (vor Corona 10,50 Euro) – für einen Tageseintritt mit an diesem Tag unbegrenzter Badedauer.

Für Dauerkarten-Inhaber ergibt sich folgendes Bild: Erwachsene zahlen für die ganze Saison 2022 einen Preis von 90 Euro (vor Corona 60 Euro), Ermäßigte zahlen 75 Euro (vor Corona 45 Euro) und Kinder 60 Euro (vor Corona 40 Euro). „Wir haben versucht, die Preis-Anpassung so moderat wie möglich zu halten und werden die energiebedingten Mehrkosten nicht voll an unsere Besucher weitergeben“, betont Jochen Weis. Der Bäderleiter hat ausgerechnet, dass sich eine Dauerkarte bereits bei 18 Besuchen rechnet (bislang 14). Für eine Saison mit 20 Wochen (gegebenenfalls sogar 22 Wochen) sei das immer noch ein günstiger Eintrittspreis. Die Eintrittspreise für die Abendkarte (ab 18 Uhr) sind jeweils einen Euro günstiger.

Das Freizeitbad und die Sauna in Neu-Ulm schließen am 2. Mai

Mit der Eröffnung am 1. Mai geht das Freibad um rund zwei Wochen früher an den Start als sonst. Der Grund für den früheren Saisonbeginn liegt an der diesjährigen Schließzeit von Erlebnisbad und Sauna sowie am Abriss der alten Rutschenanlage, die durch eine neue ersetzt wird. Das Erlebnisbad und die Sauna machen wegen Bau- und Revisionsarbeiten am Montag, 2. Mai, zu.

„Trotz der Schließzeit wollen wir unseren Gästen ein Badeangebot bieten, daher hat das Freibad dieses Jahr auch schon früher geöffnet. Das Ende der Schließzeit im Erlebnisbad und in der Sauna ist mit vier Wochen berechnet – also Anfang Juni wollen wir das Erlebnisbad und die Sauna wieder öffnen“, sagt Jochen Weis. Die Freibad-Saison geht voraussichtlich bis zum 11. September 2022 – wie in den vergangenen Jahren kann sie bei gutem Wetter um bis zu zwei Wochen verlängert werden. (AZ)