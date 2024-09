Doppelt so schnell wie erlaubt: Autofahrer will Polizei davonrasen

Am frühen Sonntagmorgen ist ein Autofahrer mittig auf einer Straße in Neu-Ulm gefahren. Das fiel einer Streife der Polizei auf. Als der Fahrer wiederum die Polizeibeamten wahrnahm, beschleunigte er sein Auto innerorts auf mehr als 90 Stundenkilometer und versuchte so, sich der Kontrolle zu entziehen – ohne Erfolg. Kurze Zeit stoppten die Beamten den Wagen dennoch.

Der Fahrer war offensichtlich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Weil sich der Fahrer der Polizeikontrolle durch davon rasen entziehen wollte, erwartet ihn jetzt neben einer Anzeige der Trunkenheit im Verkehr auch eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, teilt die Polizei mit. (AZ)