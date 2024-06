Neu-Ulm

vor 18 Min.

Dreißig Theaterjahre in einem Bühnenabend

Plus Claudia Riese und Heinz Koch, auch als Theaterduo Riese und Ko. bekannt, feiern mit ihrem Publikum im Neu-Ulmer Theater ihr Jubiläum. Eine Revue, die immer wieder verblüfft.

Von Regina Langhans

Rekordverdächtige runde Jahre pflegen die Menschen in einem Festakt zu würdigen, Claudia Riese und Heinz Koch gehen dafür auf die Bühne. Die mit viel Herz und Kunst gestaltete Revue über drei Jahrzehnte eigenes Theater weckte Erinnerungen, regte zum Mitgehen an und wurde am Ende mit langem Applaus bedacht. Die Vorstellung war bestens besucht.

Loriot, Heinz Erhardt und andere Klassiker

Ein Trommelwirbel aus der Konserve machte den Auftakt, dann stimmte Moderatorin Wibke-Juliana Richter mit Anklängen an das Musical Cabaret auf den Abend ein. Die folgende Revue beinhaltete Best-Of-Ausschnitte aus dem Bühnenschaffen von Claudia Riese und Heinz Koch, Biografisches und Spontanes im augenzwinkernden Kontakt mit dem Publikum. Zum Beispiel die wunderbar nachgespielten Paarszenen von Loriot mit Gegenspielerin Evelyn Hamann, wie etwa die Begegnung eines abtrünnigen Ehemannes mit seiner Geliebten, die ihm Vernachlässigung vorwirft. Riese und Koch liesen auch zahlreiche Eigenproduktionen wie "Liebe und andere Katstrophen", "Schixen in the City", "Das kann ja heiter werden" oder "Sekretärinnen" wieder aufleben.

