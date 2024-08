Dreister Dieb bedient sich in geöffneter Garage

Nachdem ein dreister Dieb sich einfach aus einer geöffneten Garage bedient hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Bereits am Donnerstag soll ein bislang Unbekannter am Vormittag mehrere Gegenstände aus einer offenstehenden Garage im Neu-Ulmer Südweg gestohlen haben. Das Diebesgut trug der Täter dabei in sein Auto und fuhr anschließend davon. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 melden. (AZ)

