vor 32 Min.

Dreister Diebstahl vor Restaurant: Wo sind die Stühle von Keio Gourmet?

Ein Lokal, ein Biergarten, 16 Tische und kein Stuhl. Dem Inhaber des Asia-Restaurants Keio Gourmet in Neu-Ulm, Quanyun Cao, wurde die Außenbestuhlung gestohlen.

Plus Asiatische Köstlichkeiten gibt es im Restaurant "Keio Gourmet" in Neu-Ulm erst mal nur drinnen. Die 85 Stühle der Sonnenterrasse wurden gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Von Oliver Helmstädter

16 Tische, aber keine Stühle. Quanyun Cao, der Inhaber des Restaurants Keio Gourmet kann immer noch nicht glauben, wie es auf der Sonnenterrasse seines Restaurants aussieht. In der Nacht auf Sonntag wurden sämtliche Stühle gestohlen. "Unfassbar", sagt der 67-jährige Chinese. "So etwas habe ich noch nicht erlebt." Eine Angestellte von ihm habe am Sonntag um 10.30 Uhr entdeckt, dass alle Stühle fehlen. Und sei aus allen Wolken gefallen.

