Edwin Scharff Haus startet bald ins Herbstprogramm

Diesen Monat geht auch die Sommerpause im Edwin Scharff Haus zu Ende. In dem Neu-Ulmer Veranstaltungszentrum gibt es in den kommenden Monaten wieder einiges zu sehen. Freunde von Kabarett und Comedy, Musik und Theater dürften im Programm fündig werden. Auch an das junge Publikum ist mit einer Reihe an Kindertheaterstücke gedacht. Eine Auswahl.

Comedy: Den Auftakt macht am Freitag, 20. September, der bayerische Komiker Harry G. In seinen „Hoam Stories“ grantelt sich der Münchner quer durch die moderne Möchtegern-Schickimicki-Gesellschaft. Von „Tesla-Fahrern mit Bartöl-Flatrate“ über „Aperol Spritz Scarletts“ bis zu den altbekannten „Applestore-Hipstern“: Vor Harry G ist kaum einer sicher – auch er selbst nicht, denn eine Portion Selbstironie gehört für den Komiker mit Hut mit zum Geschäft. Noch mehr tiefst bayerische Comedy gibt es dann am 4. Dezember, wenn Günter Grünwald im Edwin Scharff Haus einkehrt. Thema das Abends: „Dies und Das, Jenes, aber auch Anderes. Teilweise sogar ganz Anderes.“ Eigentlich geht‘s um Alles. Vor allem wolle er aber über seine Kindheit als armer Waldbauernbub in der Fußgängerzone von Ingolstadt sprechen.

Günter Gründwald gehört zur ersten Liga der bayerischen Comedy. In Neu-Ulm tritt er am 4. Dezember auf.

Konzerte: Musikalisch eröffnet Schlagerstar Andy Borg die Kultursaison im Edwin Scharff Haus. Er ist am Samstag, 5. Oktober, in Neu-Ulm zu Gast. Peter Orloff und Daniela Afinito begleiten den österreichischen Musiker, der auch Moderator des Schlagerstadels bekannt wurde. Praktisch schon Tradition hat der Auftritt des Sinfonischen Blasorchesters Ulm (SBU). Am 3. November wartet das Ensemble unter dem Motto „Hommage“ mit Werken von Suzuki (Japan), Potavanich (Thailand), Ticheli (USA) und Ellerby (Großbritannien) auf. Eine Besonderheit: Das 4. Euphonium-Konzert “Omaggio” von Philip Sparke mit Euphonium-Virtuose ist Steven Mead als Solist. Eine Hommage an Cat Stevens gibt es dann am 8. Dezember mit dem Coversänger Patrick Snow. Er verspricht dem Publikum große stimmliche Authentizität. Wer bis zum 18. Dezember dann noch nicht in weihnachtlicher Stimmung ist, kann das mit einem Konzert von Ray Brown ändern. „Christmas in Jazz“ heißt der Titel zu seinem Auftritt, der weihnachtliche Jazzklassiker verspricht.

Andy Borg bringt den Schlager ins Edwin Scharff Haus, und zwar am 5. Oktober.

Kinder: In der Sparte Musiktheater ist diesmal vor allem für Kinder etwas geboten. Am 16. Oktober etwa will die Zirkus- und Musicalshow Alice die ganze Familie verzaubern. Das wohl bekannteste Ballettstück der Welt, Tschaikowskys Nussknacker, kommt am 26. November in einer Fassung für Kinder ab vier Jahren auf die Bühne des Edwin Scharff Hauses. Ein Erzähler kommentiert die von Profis getanzte Vorführung kindgerecht. Am 7. Dezember folgt mit „Schwanensee“ eine weitere Ballettshow für Kinder. Ebenfalls an Kinder ab vier Jahren richtet sich die vom Theater Liberi gestaltete Musicalfassung des Märchens „Die Schneekönigin“ am 30. November. Am 21. Dezember geht dann Gabrielle im Musical „Die Stille Nacht“ auf die Suche nach einem geheimnisvollen herbergssuchenden Paar. Die Aufführung richtet sich an Kinder ab acht Jahren.

Für die jüngsten Zuschauer ist das Kindertheater Richter da. Das Figurentheater zeigt die neuesten Abenteuer von Eiskönigin Elsa und ihren Freunden, und zwar am 2. November zu einer kindgerechten Aufführungszeit um 16.30 Uhr. Mehr Kindertheater gibt es am 1. Dezember mit Marc Uwe Klings „Neinhorn“ und am 14. Dezember mit den beiden Erdmännchen Jan und Henry.

Reinhold Messner ist einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Am 8. November kommt er nach Neu-Ulm.

Vorträge: Auch prominente Redner haben sich wieder für Vorträge angekündigt. Der inzwischen 80-jährige Extrembergsteiger Reinhold Messner spricht am 8. November über sein Leben, seine Abenteuer und sein Vermächtnis. Der Journalist und Tagesschausprecher Constantin Schreiber unterhält sich am 27. November auf der Bühne mit Anwalt und Podcaster Alexander Stevens, und zwar über aufsehenerregende Kriminalfälle.

Der Flyer mit der vollständigen Programmvorschau des Edwin Scharff Hauses steht auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm zum Download bereit.