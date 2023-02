Neu-Ulm

12:33 Uhr

Edwin-Scharff-Haus und Edwins-Restaurant gehen in die Zwangspause

Das Edwin-Scharff-Haus mitsamt dem Restaurant Edwins muss in Neu-Ulm wegen Sanierungsarbeiten schließen.

Das Lokal am Donauufer in Neu-Ulm feiert am Samstag den vorläufigen Abschluss. Der Pächter würde gerne weitermachen.

Im Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm beginnen kommende Woche die Renovierungsarbeiten. Deswegen ist auch das Restaurant geschlossen. Vom 3. September bis zum 26. Februar hatten Benjamin Wojtowicz und Carlo Troiano das Sagen in einem Pop-up-Restaurant, also einem vorübergehenden Lokal. „Die Bilanz ist sehr positiv, es hat viel Spaß gemacht“, sagt Wojtowicz auf Anfrage. Der erfahrene Gastronom würde gerne weitermachen: „Ich habe Interesse daran.“ Auf eine mögliche Ausschreibung der Stadt Neu-Ulm wolle er sich bewerben. Die Chancen des Duos sind offenbar nicht schlecht: „Die Zusammenarbeit mit den Pächtern lief gut“, sagt Pressesprecherin Sandra Lützel. Auch die Kunden des Edwin-Scharff-Hauses (ESH), also die Veranstalter und Veranstalterinnen, hätten sich positiv geäußert. Aus Sicht der Stadtverwaltung sei es eine gute Entscheidung gewesen, auf Pop-up zu setzen. „Die Pächter konnten diverse Konzepte testen und haben dies auch erfolgreich umgesetzt.“ Für die Zukunft ist voraussichtlich kein Pop-up mehr geplant. Es werde wohl eine dauerhafte Lösung gesucht. Eine mögliche Ausschreibung ist derzeit in Klärung. Das ist das Edwin-Scharff-Haus 1 / 3 Zurück Vorwärts Das Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm liegt in bester Lage und erster Reihe an der Donau. Die Planungen für den Bau des Gebäudes begannen schon im Jahr 1970 unter dem damaligen Neu-Ulmer Oberbürgermeister Dietrich Lang.

Feierliche Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür war im Juli 1977. Nach knapp 46 Jahren Betrieb steht nun die erste große Sanierung der städtischen Einrichtung an.

Architekt des Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Hauses war Bernhard von Busse. Er ging als Sieger aus einem Architektenwettbewerb hervor. Die geplanten Baukostenlagen lagen bei 17 Millionen Mark. Am Ende kostete das Gebäude 22 Millionen Mark. Benjamin Wojtowicz will sich dann bewerben. Gerade für Veranstaltungen hatte er sehr viele Anfragen: Wäre die Sanierung nicht nötig, hätte er 20 Hochzeiten im Edwins planen können. Bis zum möglicherweise erneuten Engagement am Donauufer suche er nicht aktiv nach einem Restaurant, das er übernehmen könnte. Denn er hat ein anderes Projekt in der Pipeline: Als studierter Daten-Wissenschaftler („Date Science“) plant er mit einem anderen Team ein mit künstlicher Intelligenz unterstütztes Personalsuchsystem. Sanierung in Neu-Ulm am Edwin-Scharff-Haus nach 46 Jahren Nach knapp 46 Jahren Betrieb steht nun die erste große Sanierung der städtischen Einrichtung an. Die Sanierung betrifft laut einer Mitteilung der Stadt zwei Bereiche: die zentrale Lüftungsanlage und die Außenfassade. Sowohl bei der Fassade, als auch bei der Lüftungsanlage haben turnusmäßige Kontrollen Mängel ergeben. Für die Lüftungsanlage wurde festgestellt, dass ein Austausch der Anlage nötig wird. Die Gefahr von altersbedingten Ausfällen war zu groß, als dass hier hätte weiter zugewartet werden können. Darüber hinaus sprechen auch energetische wie betriebswirtschaftliche Aspekte für einen Austausch. Im Gegensatz zur bisherigen Anlage sollen die neuen Geräte über eine Wärmerückgewinnung verfügen. Hierdurch kann in der kalten Jahreszeit deutlich energiesparender geheizt werden. Während des Ausbaus der alten und Einbau der neuen Anlage werden die Technikzentralen nach und nach entkernt und neu aufgebaut. Selbes gilt für die Heizungsverteiler. Veranstaltungen und ein Betrieb des Hauses sind während der Arbeiten nicht möglich, daher hat sich die Stadt für eine zeitlich befristete Schließung entschieden. Die Schließzeit nutzt die Stadt zudem, um die Betonfassade des Gebäudes zu sanieren. Auch hier hatten turnusmäßige Überprüfungen Mängel ergeben. Sowohl an der Fassade, als auch an den Stützen, der Treppe und der Laderampe sind punktuelle Betonabplatzungen mit stellenweise freiliegenden Bewehrungen vorhanden. Stadt Neu-Ulm investiert 3,8 Millionen Euro in Sanierung Insgesamt investiert die Stadtverwaltung knapp 3,8 Millionen Euro in die Sanierung des Kultur- und Tagungszentrums. Rund 650.000 Euro entfallen auf die Beton- und Fassadensanierung, 3,1 Millionen Euro werden für den Austausch der Lüftungsanlage fällig. Sinnvoll investiertes Geld, wie Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger findet: „Das Edwin-Scharff-Haus ist ein absolutes Schmuckstück und bei Kongress- und Tagungsgästen seit jeher äußerst beliebt. Mit der Sanierung investieren wir in die Zukunft des Hauses und auch die Zukunft des Tagungs- und Veranstaltungsstandorts Neu-Ulm.“ Letzter offizieller Öffnungstag des Edwin-Scharff-Hauses ist am Sonntag, 26. Februar. Anschließend schließt das Haus bis Mitte Oktober 2023 seine Pforten. Die ersten Veranstaltungen nach der Sanierung sind nach aktuellem Stand für Anfang November geplant. (mit AZ)

