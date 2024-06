Neu-Ulm-Reutti

16:24 Uhr

Ehemaliges Hotel Meinl: Der Weg ist frei für den Umbau samt Hofladen

Das frühere Hotel Meinl am Ortseingang von Reutti wird umgebaut und erweitert.

Plus Das markante Gebäude am Ortseingang von Reutti wird erweitert und neu genutzt. Was das Konzept neben Seniorenwohnungen für das frühere Hotel Meinl vorsieht.

Von Michael Ruddigkeit

Die Aufregung war groß, als der Investor vor drei Jahren seine Pläne zur Umgestaltung des früheren Hotels Meinl vorstellte. Doch die Wogen haben sich längst geglättet – auch im Neu-Ulmer Stadtrat. Denn das Konzept wurde gründlich überarbeitet. Im Planungs- und Umweltausschuss stieß es auf große Zustimmung. Der Bebauungsplan "Alter Landgasthof Reutti" wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig auf den Weg gebracht. Was steckt alles darin – und was nicht?

Im ehemaligen Hotel Meinl in Reutti entstehen 39 Wohnungen

Im Vergleich zu den ersten Entwürfen wurde das Bauvorhaben massiv abgespeckt. Das ehemalige Hotel soll entkernt und um zwei Gebäudeteile erweitert werden. In den drei- bis vierstöckigen Häusern werden insgesamt 39 Wohnungen untergebracht. 32 davon sollen als altersgerechte Wohnungen errichtet werden, also barrierefrei und für die Zielgruppe "50+" mit einer Größe von 50 bis 95 Quadratmetern. Die übrigen sieben Einheiten sind als Maisonette-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern vorgesehen.

