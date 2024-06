Ein neuer Job? Warum nicht!

Die neue Messe "We want you!" in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zielt nicht zuletzt auf Menschen ab, die sich beruflich neu orientieren wollen. Und das kommt gut an, wie das Besucherinteresse zeigt.

Ausbildungs- und Berufsinformationsmessen gibt es in der Region bereits. Die neue Veranstaltung „We want you!“ in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena geht zum großen Teil in eine etwas andere Richtung. Aussteller aus einer breiten Palette von Unternehmen, aus Altenpflege, Hotelgewerbe, Banken und Stadtverwaltung suchten am Sonntag zwar auch Auszubildende, das Augenmerk dieser Job- und Ausbildungsmesse richtete sich aber besonders auf Fachkräfte, die sich verändern wollen, sowie auf Quereinsteiger. Mit Erfolg – Andrang und Interesse zeigten den Bedarf an einer solchen Schau.

Beruflicher Neuanfang nach der Babypause

Eltern mit Kindern, die definitiv noch zu jung für eine Ausbildungsplatzsuche sind, waren in der Arena unterwegs, ein großer Teil der Besucher steht im Berufsleben. Auch Väter und Mütter waren darunter, die sich nach einer Babypause neu orientieren wollen, und Interessenten, die als Geflüchtete und Migranten noch nicht so lange in der Region leben. Fabian Pendi von der Stadtverwaltung Ulm beispielsweise hatte nur selten eine kleine Pause: In 135 Berufen kann man sich bei der Kommune bewerben, in der Verwaltung ebenso wie als Tierpfleger, als Bühnenmaler, Damenschneider, Ingenieur oder bei den Entsorgungsbetrieben. Eben hatte er ein Gespräch mit einer Frau von Ende 50, die gerne in Ulmer Dienste eintreten würde, erzählt Pendi. Ähnlich am Stand der IHK: Ein Interessent zwischen 50 und 60 mit viel Berufserfahrung bekundet dort gerade sein Interesse als künftiger Dozent.





Eine ganze Reihe von Ausstellern hatte nicht nur eine Stelle zu besetzen, sondern gleich mehrere. Drei oder vier Beschäftigte sucht etwa H.A. Zimmerei und Montagebau in Erbach, Zimmerer, Dachdecker und Spengler mit abgeschlossener Berufsausbildung. Der Interessent konnte auf der Messe mit zwei jungen Männern in Zunftkleidung sprechen, die bei der Firma den Beruf des Zimmermannes gelernt haben beziehungsweise lernen. Jung-Geselle Patrick Rapp, 20 Jahre alt, und der 18-jährige Azubi Robin Unseld bringen ihre Begeisterung für ihren Beruf mit strahlendem Gesicht zum Ausdruck. Seine Begeisterung habe sogar einen Freund angesteckt, der gerade Abitur macht und sich nun fürs Handwerk interessiert, erzählt Robin Unseld.

In der Altenpflege werden besonders viele Fachkräfte gesucht

Rund 30 Arbeitskräfte für vier Seniorendomizile im Landkreis Neu-Ulm – in Senden, Pfaffenhofen, Altenstadt und Illertissen – sucht das Pflege-Unternehmen Compassio, berichtet Einrichtungsleiterin Claudia Hörmann. „Werde Weltverbesserer!“, warb das Pflegeunternehmen an seinem Stand. Überhaupt: Griffige Slogans und reichlich kleine Geschenke sowie Informationen zu den Pluspunkten der verschiedenen Arbeitgeber und Ausbildungsgehälter über dem üblichen Niveau zeigten, wie sehr Unternehmen inzwischen um neue Leute kämpfen. Die Müller Holding warb mit der Basketball-Anspielung „Karriere im Team Orange“ . Auch im Bankenwesen habe sich vieles verändert, erklären Ilona Seidle und Marion Hammeter von der Volksbank Ulm-Biberach: Die Kleiderordnung sei nicht mehr so steif wie früher, Krawatten nicht mehr nötig, und am Schalter könnten gerne Turnschuhe getragen werden. Die Mitarbeiter der Bank fühlten sich als eine Art großer Familie.

Auch bei den Autohäusern wie Wackenhut und Wuchenauer war man von der neuen Messe-Neuling positiv überrascht: Beratungsgespräche gingen nicht nur um das Thema Ausbildung, sondern eine ganze Reihe von Menschen, die über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen und Berufsleben stehen, zeigte Interesse an einer offenen Stelle.