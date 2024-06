Ein Unfallflucht gibt der Polizei in Neu-Ulm Rätsel auf

Mehr als seltsam war, was nach einem Unfall in Neu-Ulm passierte. Ein Unbekannter sprühte ihm mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht eines Autofahrers. Zeugen werden gesucht.

Eine ominöse Verkehrsunfallflucht beschäftigt die Polizei: Am Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger nach Polizeiangaben mit seinem Auto, einem VW Passat, die Europastraße und wollte an der Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte auf die B 10 in Richtung Ulm auffahren. Im Auffahrtsbereich kam es zu einem Auffahrunfall, wobei beide beteiligten Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen anhielten.

Aus dem anderen beteiligten Fahrzeug stieg der Fahrer aus und zusammen betrachteten sie den entstandenen Schaden an den Autos, der auf etwa 1.500 Euro geschätzt wurde. Ein weiteres Fahrzeug stand noch hinter dem Unfallverursacher auf dem Seitenstreifen. Um die Polizei zu verständigen, wollte der Geschädigte aus seinem Wagen sein Mobiltelefon holen. In diesem Moment rannte dann ein Unbekannter von dem hinteren Pkw zum Geschädigten und sprühte ihm mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht.

Polizei Günzburg sucht für Vorfall in Neu-Ulm sucht Zeugen

Der Geschädigte ergriff die Flucht, wobei er im Weglaufen noch mehrere Personen an der Unfallstelle wahrnahm. Am nahegelegenen Wiblinger Kreisverkehr suchte er Hilfe bei anderen Verkehrsteilnehmern. Mehrere herbeieilende Streifen der Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Verkehrspolizei Günzburg übernahmen erfolglos die Fahndung.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich dann heraus, dass der nun flüchtige Unfallverursacher mit einem silbernen Opel Corsa mit einem Duisburger Kennzeichen „DU“ unterwegs war. Auch fehlten laut Aussage des Geschädigten sein Mobiltelefon, der Geldbeutel mit Bargeld und ein leerer Rucksack, welche im Fahrzeug lagen. Weitere Ermittlungen zu dem genauen Tathergang leitete die Polizei ein. Sie ermittelt wegen Unfallflucht, Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221 919-0 um Hinweise. (AZ)