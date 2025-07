Einbruch in Kleingartenanlage beim Donaubad: Fernseher, Axt und Soundbar gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Kleingartenanlage im Bereich „Im Koppenwörth“ nahe dem Donaubad in Neu-Ulm ist unter anderem ein Fernsehgerät, eine Soundbar, zwei Kartenspiele sowie eine Holzaxt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch zwischen Montag, 14. Juli, 22 Uhr, und Dienstag, 15. Juli, 19.30 Uhr. Der bislang unbekannte Täter betrat die Gartenparzelle durch ein unverschlossenes Zugangstor und hebelte anschließend mit einem mitgebrachten Werkzeug das Vorhängeschloss der Gartenhütte auf. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort mehrere Beweismittel sicher und führten eine Spurensicherung durch. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

